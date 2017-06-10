Аваков: В Измаил перебросят 400 бойцов Нацгвардии

Глава МВД сообщил, что в Измаил для предотвращения попыток дестабилизировать ситуацию в Бессарабии перебросят 400 бойцов Нацгвардии

В Измаил Одесской области для усиления безопасности введут дополнительное подразделение Национальной гвардии из 400 человек. Об этом во время поездки в Одесскую область заявил министр внутренних дел Арсен Аваков , сообщает пресс-служба МВД





"Сегодня начинаем процесс введения дополнительного подразделения Национальной гвардии, который будет размещен здесь, в Измаиле, для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей этого региона", - сказал министр внутренних дел.





По его словам, переброска бойцов Нацгвардии является плановой, в рамках стратегии усиления силовых структур в Придунавье и Бессарабии. Аваков отметил спокойную ситуацию в регионе,и подчеркнул, что гвардейцы вводятся не из насущной необходимости устранения каких-то военных столкновений, а с целью предотвращения любых попыток дестабилизировать ситуацию.





"Дестабилизировать регион мы не позволим. Это будут хорошо подготовлены вооруженные военизированные подразделения, которые, при необходимости, смогут дать решительный отпор", - заявил министр.





Командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подчеркнул, что Нацгвардия получила боевой опыт во время боев в Донбассе, который будет использовать для обеспечения порядка и безопасности в стране и на ее границах.





Ранее силовики обезвредили взрывчатку , с помощью которой неизвестные хотели подорвать автомобиль мэра Измаила Андрея Абрамченко.





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