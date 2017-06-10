Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям в отношении Украины

"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", - отметил министр.





Комментируя вызовы, которые возникают перед современной Европой, Климкин отметил необходимость более тесного сотрудничества для преодоления существующих угроз европейской безопасности, в том числе с той целью, чтобы Россия прекратила политику агрессии и нарушения международного права, выполняла минские соглашения и прекратила оккупацию Крыма.





Глава МИД также прокомментировал вступление в действие безвизового режима: "Это момент свободы и признания для украинцев. Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас очень много".





Ранее президент Петр Порошенко заявил , что безвизовый режим Украины со странами ЕС - это не завершение, а продолжение реформ, и Украина вступит в ЕС и НАТО.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.