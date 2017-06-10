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Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям в отношении Украины

10.06.2017 22:35
Глава МИД отметил важность сотрудничества Украины с ЕС для преодоления угроз европейской безопасности, включая борьбу с агрессией России
Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям в отношении Украины
Павел Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на Европейском форуме Вохау в Австрии призвал Европейский Союз к более амбициозным и стратегическим целям в развитии отношений с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", - отметил министр.

Комментируя вызовы, которые возникают перед современной Европой, Климкин отметил необходимость более тесного сотрудничества для преодоления существующих угроз европейской безопасности, в том числе с той целью, чтобы Россия прекратила политику агрессии и нарушения международного права, выполняла минские соглашения и прекратила оккупацию Крыма.

Глава МИД также прокомментировал вступление в действие безвизового режима: "Это момент свободы и признания для украинцев. Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас очень много".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим Украины со странами ЕС - это не завершение, а продолжение реформ, и Украина вступит в ЕС и НАТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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