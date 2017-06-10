Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям в отношении Украины
10.06.2017 22:35
Глава МИД отметил важность сотрудничества Украины с ЕС для преодоления угроз европейской безопасности, включая борьбу с агрессией России
Павел Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на Европейском форуме Вохау в Австрии призвал Европейский Союз к более амбициозным и стратегическим целям в развитии отношений с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", - отметил министр.
Комментируя вызовы, которые возникают перед современной Европой, Климкин отметил необходимость более тесного сотрудничества для преодоления существующих угроз европейской безопасности, в том числе с той целью, чтобы Россия прекратила политику агрессии и нарушения международного права, выполняла минские соглашения и прекратила оккупацию Крыма.
Глава МИД также прокомментировал вступление в действие безвизового режима: "Это момент свободы и признания для украинцев. Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас очень много".
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим Украины со странами ЕС - это не завершение, а продолжение реформ, и Украина вступит в ЕС и НАТО.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:40
-
14:00
-
13:28
-
вчера
19:34
-
вчера
18:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 33967
- 26455
- 15602
- 15157
- 13464
Новости партнеров