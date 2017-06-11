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Туск о безвизовом режиме: Это сближает нас

11.06.2017 11:25
Президент Евросовета поздравил украинсцев с началом действия безвизового режима между Украиной и ЕС
Туск о безвизовом режиме: Это сближает нас
Дональд Туск (фото - EPA)

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

"День, который запомнится. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск на своей странице в Twitter.

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Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

По данным консульской службы МИДа, в первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни граждан Украины - обладателей биометрических паспортов. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границ стран ЕС по биометрическим паспортам.

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Александра Колесниченко ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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