Россиянин приговорен к исправительным работам за ролик об Украине

Гражданина России Романа Гришина приговорили к исправительным работам за ролик, критикующий начатую Россией войну в Донбассе

Калужский районный суд в России приговорил горожанина Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за возбуждение ненависти и вражды. Об этом сообщает Радио Свобода. со ссылкой на юриста правозащитного центра Мемориал Дениса Шедова.



Причиной уголовного преследования Романа Гришина стал его перепост в соцсети в 2014 году музыкального ролика, критикующего начатую Россией войну в Донбассе.



Ранее ЛГБТ-активистку из Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток.

17 ноября прошлого года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и спецэкипировке. Основным предметом беседы с представителями ФСБ были регулярные поездки Гришина в Украину. Его спрашивали, в частности, почему он фотографируется на Майдане.

Гришин подчеркивал, что посещал страну как турист, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не работал.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.