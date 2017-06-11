Россиянин приговорен к исправительным работам за ролик об Украине
Калужский районный суд в России приговорил горожанина Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за возбуждение ненависти и вражды. Об этом сообщает Радио Свобода. со ссылкой на юриста правозащитного центра Мемориал Дениса Шедова.
Причиной уголовного преследования Романа Гришина стал его перепост в соцсети в 2014 году музыкального ролика, критикующего начатую Россией войну в Донбассе.
Ранее ЛГБТ-активистку из Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток.
17 ноября прошлого года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и спецэкипировке. Основным предметом беседы с представителями ФСБ были регулярные поездки Гришина в Украину. Его спрашивали, в частности, почему он фотографируется на Майдане.
Гришин подчеркивал, что посещал страну как турист, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не работал.
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