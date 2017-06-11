Президент Словакии призвал Украину продолжать реформы
Президент Словакии Андрей Киска призвал Украину не останавливаться на пути реформ после введения безвизового режима со странами-членами Европейского союза. Как пишет Европейская правда, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко на словацко-украинской границе.
"Хочу вас призвать, чтобы вы и в дальнейшем проводили реформы. Реформы требуют многих усилий... Зто ставит перед гражданами очень много требований, но, поверьте мне, это очень выгодно для вас", - сказал Киска.
Президент Словакии назвал начало безвизового режима прекрасным днем как для украинцев, так и для словаков.
"За этим днем скрыто много усилий, много тяжелой работы. Украина выполнила свои обещания и то же самое сделал и Европейский союз", - добавил он.
Сегодня Порошенко провел на украинско-словацкой границе встречу с президентом Словакии на церемонии по случаю введения безвизового режима. Глава государства открыл символические двери в безвизовый режим с ЕС.
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