Безвизовым режимом воспользовались уже более 1400 украинцев

Большинство украинцев пересекали границы стран ЕС без виз на автомобилях, сообщают пограничники

За первый день безвизового режима с Европейским Союзом границы стран ЕС пересекли более 1400 украинцев. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Заканчивается первый день безвиза. Украинцы в очередной раз продемонстрировали миру, что являются культурной нацией: ни тебе очередей на границе, ни лишней суеты и скандалов", - написал он.

73% граждан, выезжавших из Украины в страны ЕС, использовали автомобильные пункты пропуска, 27% - авиационные.

Также сообщается, что 65% граждан Украины выехали в ЕС через украинско-польскую границу.

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