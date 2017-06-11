Безвизовым режимом воспользовались уже более 1400 украинцев
За первый день безвизового режима с Европейским Союзом границы стран ЕС пересекли более 1400 украинцев. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.
"Заканчивается первый день безвиза. Украинцы в очередной раз продемонстрировали миру, что являются культурной нацией: ни тебе очередей на границе, ни лишней суеты и скандалов", - написал он.
73% граждан, выезжавших из Украины в страны ЕС, использовали автомобильные пункты пропуска, 27% - авиационные.
Также сообщается, что 65% граждан Украины выехали в ЕС через украинско-польскую границу.
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