Украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге самых влиятельных
Украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге влиятельности национальных паспортов Global Passport Power Rank 2017, который составила канадская консалтинговая компания Arton Capital.
С отечественным паспортом можно ездить без виз в 119 стран мира.
30-е место Украина делит с Гренадой.
На первом месте сейчас паспорта Германии и Сингапура, которые дают безвизовый въезд в 159 стран.
В январе этого года граждане Украины могли ездить без виз в 87 стран мира и c этим показателем украинский паспорт занимал 46-ое место.
11 июня вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины со странами Европейского Союза.
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