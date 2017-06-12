Украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге самых влиятельных

Граждане Украины могут без виз ездить в 119 стран мира

Украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге влиятельности национальных паспортов Global Passport Power Rank 2017, который составила канадская консалтинговая компания Arton Capital.

С отечественным паспортом можно ездить без виз в 119 стран мира.



30-е место Украина делит с Гренадой.



На первом месте сейчас паспорта Германии и Сингапура, которые дают безвизовый въезд в 159 стран.



В январе этого года граждане Украины могли ездить без виз в 87 стран мира и c этим показателем украинский паспорт занимал 46-ое место.

11 июня вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины со странами Европейского Союза.

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