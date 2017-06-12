Референдум в Пуэрто-Рико: жители хотят присоединиться к США
Преимущественное большинство жителей Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США. Об этом сообщает Reuters.
Явка была низка - 23%.
97% проголосовали за то, чтобы Пуэрто-Рико получил статус штата. Отмечается, что решение вероятнее всего вызовет трудное противостояние в Конгрессе.
"Это будет крайне противоречиво для Вашингтона - требовать демократию в других частях мира и не отвечать на законное право на самоопределение, которое осуществилось сегодня на американской территории Пуэрто-Рико", - сказал губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло.
Теперь в Вашингтон должна поехать делегация с петицией к Конгрессу.
Сейчас Пуэрто-Рико - "неикорпорированная территория США", которая не входит ни в один штат, не является штатом и находится под прямой юрисдикцией Конгресса.
Конституция США не работает там в полном объеме. Жители острова - граждане США, платят некоторые американские налоги, но не могут рассчитывать на все социальные блага, не голосуют на выборах президента и Конгресса.
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