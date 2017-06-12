Референдум в Пуэрто-Рико: жители хотят присоединиться к США

Несмотря на низкую явку, 97% выразились за присоединение к США в качестве 51-го штата

Преимущественное большинство жителей Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США. Об этом сообщает Reuters.



Явка была низка - 23%.



97% проголосовали за то, чтобы Пуэрто-Рико получил статус штата. Отмечается, что решение вероятнее всего вызовет трудное противостояние в Конгрессе.



"Это будет крайне противоречиво для Вашингтона - требовать демократию в других частях мира и не отвечать на законное право на самоопределение, которое осуществилось сегодня на американской территории Пуэрто-Рико", - сказал губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло.

Теперь в Вашингтон должна поехать делегация с петицией к Конгрессу.