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Референдум в Пуэрто-Рико: жители хотят присоединиться к США

12.06.2017 04:37
Несмотря на низкую явку, 97% выразились за присоединение к США в качестве 51-го штата
Референдум в Пуэрто-Рико: жители хотят присоединиться к США
Рикардо Росселло (фото - EPA)

Преимущественное большинство жителей Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США. Об этом сообщает Reuters.

Явка была низка - 23%.

97% проголосовали за то, чтобы Пуэрто-Рико получил статус штата. Отмечается, что решение вероятнее всего вызовет трудное противостояние в Конгрессе. 

"Это будет крайне противоречиво для Вашингтона - требовать демократию в других частях мира и не отвечать на законное право на самоопределение, которое осуществилось сегодня на американской территории Пуэрто-Рико", - сказал губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. 

Теперь в Вашингтон должна поехать делегация с петицией к Конгрессу.  

Сейчас Пуэрто-Рико - "неикорпорированная территория США", которая не входит ни в один штат, не является штатом и находится под прямой юрисдикцией Конгресса. 

Конституция США не работает там в полном объеме. Жители острова - граждане США, платят некоторые американские налоги, но не могут рассчитывать на все социальные блага, не голосуют на выборах президента и Конгресса.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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