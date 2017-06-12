В ЕС без виз въехали почти 1900 украинцев - Госпогранслужба

Пограничники сообщают о всего лишь двух отказах в безвизовом пересечении границы Евросоюза

Границы стран Евросоюза в безвизовом режиме по состоянию на утро понедельника пересекли почти 1900 граждан Украины. Об этом в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.



"По состоянию на 06:00 12 июня правом безвизовых поездок воспользовались 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения", - сообщил он.



По словам Слободяна, самым популярным направлением остается Польша: с момента действия безвизового режима границу этой страны пересекли 63% украинцев.

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Спикер ГПСУ также сообщил о двух отказах во въезде в Евросоюз без виз, в обоих случаях - за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС.

В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.

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