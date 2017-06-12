Банковая поддержала создание Антикоррупционного суда

Летом 2016-го Порошенко подписал закон о судоустройстве и статусе судей, которым предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда, отметили в АП

У президента Петра Порошенко поддерживают идею создания Антикоррупционного суда: дело за Верховной Радой, которая должна рассмотреть этот вопрос. Об этом говорится в ответе пресс-службы Банковой на запрос Украинской правды.

"Вопрос создания Антикоррупционного суда является очень важным этапом судебной реформы в Украине, которая ведет к созданию модели функционирования судебной власти, которая бы удовлетворила общественный запрос на справедливый суд", - пишут из АП.

По данным Банковой, еще в июле прошлого года президент подписал новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который позволит реализовать принятые парламентом изменения в Конституцию в части правосудия. Этим документом предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда.

"Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект об ​​антикоррупционных судах", - добавили в администрации.

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Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

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