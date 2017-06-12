Луганская область: экс-глава райсовета получил срок за сепаратизм

В суде было доказано, что экс-глава Станично-Луганского райсовета Владимир Белоус в 2014-м активно участвовал в организации псевдореферендума

Экс-глава Станично-Луганского райсовета Луганской области Владимир Белоус приговорен к четырем годам и одному месяцу тюрьмы по обвинению в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



В ходе следствия СБУ было установлено, что весной 2014 года Белоус, будучи главой райсовета, активно участвовал в организации псевдореферендума в поддержку боевиков террористической организации ЛНР.



Спустя некоторое время экс-чиновник сбежал в Россию. Его задержали в мае 2015-го при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область.





Владимир Белоус (фото - ssu.gov.ua)

Старобельский райсуд Луганской области признал Белоуса виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК) и приговорил к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения. Приговор вступил в законную силу, добавили в СБУ.

4 июня 2017 года сообщалось, что суд оправдал экс-мэра Стаханова (нынешняя Кадиевка) Луганской области Юрия Борисова, который в 2014-м занимался организацией антиконституционного псевдореферендума и содействовал боевикам в разжигании военных действий против Украины.

Читайте также: Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-мэру Стаханова



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.