В ЕС озвучили дату вступления в силу ассоциации с Украиной

Посол Евросоюза Хюг Мингарелли выразил надежду, что реализация соглашения будет способствовать развитию связей во всех сферах

Реализация положений соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в полном объеме начнется с сентября 2017 года. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает Укринформ.



"Процесс ратификации практически завершен, завершен всеми 28 странами, которые являются членами ЕС. 1 сентября, через несколько недель, соглашение об ассоциации практически выйдет на стадию своей реализации", - сказал он.



"Мы надеемся, что реализация положений данного соглашения также будет способствовать как экономическим новым связям, деловым связям, так и связям во всех других сферах", - добавил Мингарелли.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, завершив долгий процесс ратификации документа странами Евросоюза.

Читайте также: Комиссар ЕС о дате вступления в силу ассоциации: Это уже не важно



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.