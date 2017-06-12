Экс-министра Присяжнюка подозревают в незаконной приватизации

Бывшего чиновника и еще двух лиц подозревают в незаконной приватизации помещения Минагрополитики в центре Киева

Генпрокуратура сегодня, 12 июня, сообщила Николаю Присяжнюку, министру аграрной политики и продовольствия времен Виктора Януковича, и еще двум лицам о подозрении в незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Согласно сообщению, правоохранители расследуют факты незаконной приватизации госимущества чиновниками Минагрополитики, киевского отделения Фонда госимущества (ФГИ) и должностными лицами одной из частных компаний по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 364, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 233, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК).



Как отмечают в ГПУ, речь идет о помещении, принадлежавшем Минагрополитики, площадью 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24 в Киеве.

Читайте также: ГПУ расследует новое дело против экс-министра Присяжнюка



У подозреваемых, а также у должностных лиц ФГИ проведен ряд обысков. На незаконно приватизированное имущество в настоящее время наложен арест.

В апреле 2014-го Присяжнюк, занимавший пост министра в 2010-2014 годах, был объявлен в розыск по подозрению в незаконном завладении средствами Аграрного фонда в сумме почти 540 млн грн. В настоящее время экс-чиновник скрывается от следствия.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.