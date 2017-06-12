Кислица: РФ боится усиления контроля потока россиян на границе
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявляет, что Россия испугалась в связи с предложением МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами. Об этом Кислица написал в Twitter.
"Не только лишь визовой этикеткой: Россия испугалась в связи с идеями МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами", - отметил он.
Замглавы отметил в Facebook, что "реакция свидетельствует о том, что возможные шаги Украины относительно современных методов контроля за гражданами РФ на нашей территории в правильном русле".
Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.
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В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.
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