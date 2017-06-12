Кислица: РФ боится усиления контроля потока россиян на границе

Замглавы МИД отметил, что реакция свидетельствует о движении Украины в правильном русле относительно современных методов контроля за гражданами РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявляет, что Россия испугалась в связи с предложением МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами. Об этом Кислица написал в Twitter.

"Не только лишь визовой этикеткой: Россия испугалась в связи с идеями МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами", - отметил он.

Замглавы отметил в Facebook, что "реакция свидетельствует о том, что возможные шаги Украины относительно современных методов контроля за гражданами РФ на нашей территории в правильном русле".

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

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В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.

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