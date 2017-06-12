В представительстве ЕС сообщили, чем разочарованы в Украине
Европейский Союз разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине.
"8 июня ЕС и Украина провели встречу для оценки прогресса Украины в проведении реформы законодательства в области прав интеллектуальной собственности. Хотя встреча вызвала значительный интерес среди заинтересованных сторон, ее результат не является обнадеживающим", - сказано в нем.
С момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли прошло 18 месяцев, но правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями зоны свободной торговли.
Еще в 2015 году эксперты ЕС, работая вместе с украинской властью, подготовили соответствующие законопроекты. Но они до сих пор находятся на рассмотрении Министерства экономического развития и торговли.
Украина обещала в сентябре направить в Раду пакет из четырех законов (об организации коллективного управления, создании национального офиса интеллектуальной собственности, о патентах на изобретения и полезные модели; об авторском праве и смежных правах) и эти законы будут основаны на законопроектах, подготовленных экспертами ЕС.
Также отмечается, что ЕС не был ознакомлен с соответствующими четырьмя законами.
"Существующая ситуация с организациями коллективного управления наносит непоправимый вред законным интересам тысяч местных и международных правообладателей", - подчеркивается в сообщении.
Также ЕС считает, что современное законодательство Украины не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности.
В сообщении отмечается, что принятие Украиной законов в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках зоны свободной торговли, могло бы помочь ей теснее интегрироваться в мировую систему торговли, привлечь иностранные инвестиции и предотвратить дальнейшие значительные потери со стороны правообладателей.
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В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.
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