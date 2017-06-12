Разоблачена схема легализации в Украине преступников из РФ

(обновлено) В прокуратуре Киева сообщили о схеме, как злоумышленники способствовали незаконной легализации в Украине российских преступников

Столичная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила группу лиц, которые способствовали незаконной легализации в Украине российских преступников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Задержаны участники преступной группы, которые способствовали незаконному получению гражданства Украины лицами, находящимися в уголовном розыске, и их незаконной легализации в Украине", - отметили в пресс-службе.

Следствие установило, что участниками преступной схемы в структурные подразделения государственной миграционной службы предоставлялись поддельные документы, на основании которых разыскиваемые лица получали гражданство Украины, а в дальнейшем заключали фиктивные браки с гражданками Украины.

Таким образом, злоумышленники способствовали незаконной легализации и предотвращению дальнейшей идентификации пяти иностранных граждан, находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"При этом с целью максимально ускорить процесс регистрации брака в территориальные отделы ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременности этих женщин. В дальнейшем в течение месяца брак разрывался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, некоторые лица даже имитировали свою гибель на территории Украины, чтобы в дальнейшем быть сняты с розыска в РФ.

"По сути, эта схема, по которой Дакар (киллер, покушавшийся на Адама Осмаева, - ред) получил гражданство", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Позже она добавила, что прокуратура пока не связывает задержание этой преступной группы с делом подозреваемого в покушении на Осмаева и его жену.

Также сообщается, что среди злоумышленников - экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД Российской Федерации, помощник заместителя министра МВД РФ, который разыскивался за растрату бюджетных средств, его пособник, организатор и участники преступных организаций и другие лица.

В порядке ст. 208 УПК Украины уже задержаны и сообщено о подозрении четырем лицам, в том числе помощнику заместителя министра МВД РФ.

У фигурантов производства обнаружено и изъято большое количество внутренних и международных паспортов разных стран, поддельные виды на жительство, служебные удостоверения, оружие, а также денежные средства в сумме более 230 тыс грн , 134 тысяч долларов, более 14 тысяч евро и 1, 4 млн российских рублей.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что у киллера найден паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Прокуратура проверяет обстоятельства его получения.

3 июня сообщалось, что стрелявшего в добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, известного под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев, Тищенко, журналисты петербургского издания Фонтанка также идентифицируют, как известного в РФ и за ее пределами преступника.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

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