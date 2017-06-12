Правозащитники: Оккупанты в Крыму зачищают мирные акции

Правозащитники говорят о новых давлениях на крымских татар на полуострове

Российские оккупанты в Крыму проводят системное преследование людей за использование крымскотатарской и украинской символики на мирных акциях. Об этом на пресс-конференции заявила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Укринформ.

"Многие крымскотатарские общины впервые за много лет вынуждены отменять свои мирные шествия и акции. Они не могут пройтись по центральным улицам и ежегодно происходят случаи давления и угроз, что свидетельствует о системности и планомерность преследований именно за использование крымскотатарского символики", - отметила Скрипник.

По ее словам, аналогичные преследования наблюдаются против тех, кто проявляет свою украинскую идентичность, причем не обязательно политическую, а просто культурную. "Этого достаточно, чтобы их преследовали ", - сказала Скрипник.

По словам крымскотатарского активиста Османа Измайлова, в день памяти жертв депортации 18 мая в этом году его четыре раза останавливали сотрудники дорожно-патрульной службы Симферополя за прикрепленный на авто крымскотатарский флаг и угрожали за это забрать в полицию.

"Я выехал на своей машине с крымскотатарским флагом, на который я связал широкую черную ленту в знак траура и чтобы показать жителям города, 18 мая - траурный день. Во время моей поездки по городу меня четыре раза останавливали сотрудники ГАИ, выдвигая совершенно абсурдные обвинения ", - сообщил Измайлов.

По его словам, после длительных споров и угроз полицейских отвезти его в РОВД, если он не снимет флаг, его все-таки отпускали.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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