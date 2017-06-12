Безвизовый режим: жители ОРДЛО будут проходить спецпроверку

Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию, отметили в ГП Документ

Для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма необходимо будет предоставить дополнительные документы для идентификации личности. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил пресс-секретарь госпредприятия Документ Владимир Полищук.

"Определенное количество документов было потеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать лицо по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - сказал Полищук.

Он уточнил, какие документы надо предоставить дополнительно для подтверждения личности.

"Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, то мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, или военный билет, или другие документы, которые содержат фотографии. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт", - отметил Полищук.

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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