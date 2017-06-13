Шестерым украинцам из почти 3 тыс отказали во въезде в ЕС без виз

Двух украинцев вернули службы Италии, так как они не смогли подтвердить нужный уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов

По биометрическому паспорту без виз границу Евросоюза пересекли почти три тысячи украинцев. Об этом сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Третий день безвиза... По состоянию на 06:00 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвиза пересекло 2910 наших соотечественников... Есть шесть случаев отказов. Четыре - в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и два - в связи с неподтверждением цели пребывания. Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", - написал Слободян.

12 июня 2017 года сообщалось, что для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма необходимо будет предоставить дополнительные документы для идентификации личности.

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