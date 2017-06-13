В России открыли уголовное дело против Парасюка
В России Следственный комитет открыл уголовное производство против депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Украинского парламентария обвиняют в "нападении" на генеральное консульство России во Львове в 2016 году и "надругательстве над российским флагом".
Также в заявлении СК РФ сказано, что Парасюк 9 марта того же года "склонял собравшихся возле генконсульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство", из-за чего против него открыли производство по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой).
27 марта 2017 года Ессентукский городской суд РФ принял решение о заочном аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Его обвиняют в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве и приготовлении к преступлению.
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