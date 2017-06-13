Сенат США готов проголосовать за ужесточение санкций против РФ

Законопроект хотят принять с пунктом, который не позволит Трампу отменить или смягчить санкции без согласования с Конгрессом. Голосование уже завтра.

Сенаторы США намерены ужесточить санкции против Российской Федерации за оккупацию Крымского полуострова, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Источник сообщает, что представители обеих партий в Сенате США вчера, 12 июня, договорились принять новый пакет санкций против РФ. Более того, "влиятельные сенаторы" из комитетов по делам банков и иностранных дел объявили о том, что новые ограничительные меры против государства-оккупанта включат в законопроект об антииранских санкциях - чтобы ускорить их принятие.

"Поправки... предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательства в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии", - говорится в заявлении группы сенаторов.

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Документ предлагает введение санкций против "коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству Асада и кибератакам от имени российского правительства". Новые санкции также затронут ключевые секторы экономики РФ - горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроения и железнодорожную отрасль.

Этот законопроект хотят принять с пунктом, который не позволит президенту США отменить или смягчить санкции без согласования с Конгрессом.

Голосование по документу, вероятно, состоится в ночь на 15 июня по киевскому времени. Как пишет Reuters, ожидается "легкое прохождение" законопроекта через голосование.

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9 июня 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте в Харькове заявила, что никаких условий для ослабления ограничительных мер против государства-агрессора РФ нет. На следующий день президент Болгарии Румен Радев заявил, что санкции против РФ "приносят вред" и заверил, что готов поддержать "любые действия" по их отмене.

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