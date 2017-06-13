Мэру Чопа суд уменьшил размер залога с 1 млн до 128 тыс гривень

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Роберт Хорват готовы были взять мэра Чопа Валерия Самардака на поруки, но судья им отказал

В Апелляционном суде Ужгорода состоялось заседание по делу мэра Чопа Валерия Самардака, которого прокуратура обвиняет в получении $3 тысяч взятки. Ранее Самардаку присудили пребывание в СИЗО с залогом 1 млн гривень, а сегодня апелляционный суд изменил размер залога до 128 тисяч гривень, сообщает агентство Укринформ.

На судебном заседании присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Роберт Хорват, которые готовы были взять Самардака на поруки, в чем судья отказал, зато частично удовлетворил апелляцию, уменьшив размер залога почти на 900 тысяч гривень.

30 мая 2017 года по подозрению в получении взятки в размере около $4 тыс были задержаны три чиновника Чопского горсовета, среди которых и мэр города Валерий Самардак. Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

На следующий день Самардак был взят под стражу с возможностью залога в размере 1 млн грн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.