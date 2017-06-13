Завтра Порошенко отправится в Донбасс
Завтра, 14 июня, президент Петр Порошенко посетит Донецкую область. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны по вопросам антитеррористической операции.
"14 июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко", - утверждают в штабе АТО.
Официальный сайт главы государства в разделе анонсов о предстоящем визите Порошенко пока не сообщил.
В последний раз президент посещал Донбасс в конце марта.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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