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Кремлю не нравится ярлык оккупанта Донбасса и Крыма

13.06.2017 15:56
Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия якобы не оккупирует территории
Кремлю не нравится ярлык оккупанта Донбасса и Крыма

В Кремле не согласны с предложением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова признать законодательно часть Донбасса оккупированными территориями со стороны России. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Путина.

"Она (часть Донбасса, - ред.) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует. Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами - это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев действуя в русле реализации минских договоренностей", - сказал Песков.

13 июня  Турчинов заявил, что нужно принять новый формат защиты Украины от гибридной войны, а также признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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