Белорусу Жизневскому посмертно присвоено звание Герой Украины

Президент Петр Порошенко вручил награду родителям погибшего на Майдане белоруса

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание Герой Украины белорусу Михаилу Жизневскому, погибшему в Киеве во время Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Звезду Героя Украины Порошенко вручил отцу и матери Жизневского. "Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу", - отметил президент, напомнив, как во время Майдана тысячи украинцев пришли проститься с погибшим белорусом.



"Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе", - подчеркнул Порошенко. Он также поблагодарил родителей Жизневского за "твердую позицию, твердое понимание и выдержку в таких сложных условиях".

13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила посмертно присвоить Жизневскому звание Герой Украины.

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Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве во время Революции достоинства. Он стал одной из первых жертв силового противостояния на Майдане.



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