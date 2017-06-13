В Кабмине ожидают от Рады принятия закона для перезагрузки НАПК

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что соответствующий законопроект в парламенте уже зарегистрирован, его могут рассмотреть на следующей неделе

Правительство ожидает от Верховной Рады принятия закона, который позволит обновить состав Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и разблокировать его работу. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил министр юстиции Павел Петренко.



Он отметил, что, согласно действующему законодательству, члены НАПК не могут быть уволены без их согласия. В связи с этим есть всего два пути перезагрузки антикоррупционного органа: или руководство агентства уходит в отставку и проводится повторный конкурс, или парламент принимает закон, который даст возможность такой перезагрузки.



Петренко сообщил, что в Раду уже внесен законопроект, который предусматривает обновление руководящего состава НАПК и разблокирование работы ведомства.



"Мы со своей стороны как правительство настаиваем на принятии законопроекта в парламенте. Возможно, на следующей пленарной неделе этот вопрос может быть поставлен в сессионный зал", - сказал он.



Глава Минюста также подчеркнул, что на фоне тупиковой ситуации с НАПК проверки ожидают более 100 тысяч электронных деклараций за 2015 год и около миллиона - за 2016-й.

9 июня 2017 года один из членов НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку. Свой шаг он объяснил желанием "скорейшего налаживания эффективной работы" агентства.

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