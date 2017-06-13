Посол в ФРГ сообщил о подготовке визита Штайнмайера в Украину

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что обсудил предстоящий визит с внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник заявил о подготовке визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Об этом дипломат сообщил в Twitter.

"С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", - сообщил Мельник.

19 марта избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Штайнмайер официально вступил в должность. Он был избран президентом 12 февраля делегатами немецкого Федерального собрания.

До своего избрания президентом Штайнмайер занимал должности министра иностранных дел ФРГ (в 2005-2009 и 2013-2017 годах) и вице-канцлера ФРГ (в 2007-2009 годах).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.