Посол в ФРГ сообщил о подготовке визита Штайнмайера в Украину
Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник заявил о подготовке визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Об этом дипломат сообщил в Twitter.
"С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", - сообщил Мельник.
19 марта избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Штайнмайер официально вступил в должность. Он был избран президентом 12 февраля делегатами немецкого Федерального собрания.
До своего избрания президентом Штайнмайер занимал должности министра иностранных дел ФРГ (в 2005-2009 и 2013-2017 годах) и вице-канцлера ФРГ (в 2007-2009 годах).
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