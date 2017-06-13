Суд обязал Лещенко опровергнуть заявление о слежке со стороны МВД

Иск с требованием опровергнуть информацию подали Министерство внутренних дел и его руководитель Арсен Аваков

Подольский райсуд Киева удовлетворил иск МВД и его руководителя Арсена Авакова и обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть заявление почти двухлетней давности о якобы организованной правоохранителями слежке за ним. Копию судебного решения Аваков опубликовал в своем Twitter.



"Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", - написал он.

Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC - Arsen Avakov (@AvakovArsen) 13 червня 2017 р.

В ноябре 2015 года было опубликовано интервью Лещенко DW, в котором депутат утверждал, что правоохранительные органы якобы ведут за ним слежку, в частности "прослушивают мобильные телефоны".



В организации якобы слежки парламентарий обвинил Авакова и тогдашнего нардепа от Народного фронта Николая Мартыненко. Их "действия" Лещенко связал со своими "разоблачениями" о якобы злоупотреблениях Мартыненко в урановой и титановой отраслях.



Депутат утверждал, что "слежка" ведется "с целью выяснения источников моей информации, а также дальнейшей дискредитации".

Читайте также: Мартыненко заявил о слежке за ним



Также Лещенко заявил, что сотрудники МВД якобы подставили его телефонный номер в запрос на прослушивание под именем другого человека, подозреваемого в уголовных правонарушениях.



Согласно обнародованному Аваковым тексту решения, суд признал заявления Лещенко "недостоверными и унижающими честь, достоинство и деловую репутацию" министра и "нарушающими право на неприкосновенность деловой репутации" МВД. В связи с этим от нардепа требуют опровергнуть распространенную информацию.

14 марта 2017 года сообщалось, что суд закрыл дело против Лещенко по факту покупки им элитной квартиры в Киеве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.