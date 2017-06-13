Порошенко узаконил оценку воздействия на окружающую среду
Президент Петр Порошенко подписал закон об оценке воздействия на окружающую среду, доработанный Верховной Радой с учетом предложений главы государства. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Закон обеспечивает выполнение Украиной международных обязательств в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Документом четко определена сфера применения оценки воздействия на окружающую среду, в частности нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, тепловые и атомные электростанции, химическое производство, строительство аэропортов, аэродромов, автомобильных дорог и гидротехнических сооружений морских и речных портов и т.д.
Кроме того, документом прописана ответственность за нарушение законодательства об оценке воздействия на окружающую среду, а также временный запрет (остановка) и прекращение деятельности предприятий в случае нарушения ими законодательства.
Реализация норм закона обеспечит внедрение надлежащей процедуры оценки воздействия на окружающую среду и будет способствовать принятию обоснованных решений по планируемой опасной деятельности, учету интересов заинтересованной общественности, обеспечению права на безопасную окружающую среду и осуществлению надлежащей оценки рисков для инвестиций и т.д.
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Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды.
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