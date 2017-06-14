Суд отпустил экс-зампрокурора Ровенской области под залог в 1 млн
Дарницкий районный суд Киева изменил меру пресечения в связи с истечением срока предыдущей экс-заместителю прокурора Ровенской области Андрею Боровику и отпустил его из-под стражи под залог в размере 1 млн гривень. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"С момента передачи в суд обвинительного акта в отношении Боровика и других пяти обвиняемых, правовая квалификация и объем обвинения не менялись", - подчеркнула Сарган.
Боровик был арестован по делу о незаконной добыче янтаря в Ровенской области. Его обвиняют, в частности, в создании преступной группировки, получении взятки и нарушении правил охраны недр.
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