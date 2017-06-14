РФ в Крыму блокирует украинские сайты - Тука

Оккупационные власти в Крыму блокируют доступ к сайтам по изучению украинского языка, литературы и истории

Россия блокирует доступ к украинским сайтам в аннексированном Крыму. Об этом сообщил заместитель главы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время встречи с европейскими партнерами в рамках диалога по вопросам прав человек между ЕС и Украиной, передает пресс-служба ведомства.

Речь идет о сайтах по изучению украинского языка, литературы и истории, которые давали возможность готовиться к экзаменам для поступления в университет, сообщил Тука.

Также он заявил, что РФ, подобно СССР, пытается изменить демографический состав полуострова.

13 июня ООН мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала доклад, в котором сообщалось, что Россия нарушает нормы международного права, призывая жителей оккупированного Крыма на воинскую службу.

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