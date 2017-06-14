В Польше извинились за карту Украины без Крыма на сайте радио

Важно объединить усилия украинцев, поляков и других дружественных народов, чтобы выявлять такие карты и неотложно реагировать, отметили в МИД

Общественное радио Польши признало, что публикация карты Украины без временно оккупированного Россией Крымского полуострова на сайте Polskie Radio Rzeszów была неумышленной ошибкой: сейчас карта исправлена на правильную. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.

"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась и отвергла наличие какого-либо злого умысла, безотлагательно заменив карту Украины на правильную", - пишут дипломаты.

В дипломатической миссии отметили, что в сети "гуляет" много подобных искаженных карт, которые вводят иностранных пользователей в заблуждение.

"Потому важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать", - подчеркнули в МИД.

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Ранее польское радио Жешува поместило на своей странице новость о статистике использования украинцами безвизового режима, проиллюстрировав ее картой Украины без Крыма. После жалоб пользователей и вмешательства посольства Украины в Варшаве редакция радиостанции поправила карту и извинилась.

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