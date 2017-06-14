В Польше извинились за карту Украины без Крыма на сайте радио
Общественное радио Польши признало, что публикация карты Украины без временно оккупированного Россией Крымского полуострова на сайте Polskie Radio Rzeszów была неумышленной ошибкой: сейчас карта исправлена на правильную. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.
"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась и отвергла наличие какого-либо злого умысла, безотлагательно заменив карту Украины на правильную", - пишут дипломаты.
В дипломатической миссии отметили, что в сети "гуляет" много подобных искаженных карт, которые вводят иностранных пользователей в заблуждение.
"Потому важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать", - подчеркнули в МИД.
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Ранее польское радио Жешува поместило на своей странице новость о статистике использования украинцами безвизового режима, проиллюстрировав ее картой Украины без Крыма. После жалоб пользователей и вмешательства посольства Украины в Варшаве редакция радиостанции поправила карту и извинилась.
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