Под Киевом жестоко избили главу теризбиркома Коцюбинского: фото
В поселке Коцюбинское под Киевом сегодня утром, 14 июня, неизвестные избили главу территориального избирательного комитета Людмилу Демченко. Об этом сообщила первый замглавы Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Верховной Рады Ольга Червакова в Facebook.
"Это произошло сегодня в 07:30 во дворе ее дома, когда женщина шла на работу", - отмечает она.
Одного из нападавших задержали прохожие.
"Он уже признался, что это избиение ему заказала мужчина по имени Сергей, он дал 1000 гривень и приказал зайти именно в этот двор и побить именно эту женщину", - уточнила нардеп.
Людмила Демченко:
Задержанный нападающий:
Фото: facebook.com/chervakova
Сайт Громада Приирпенья сообщает, что на Демченко напали во дворе собственного дома.
"Я вышла во двор утром и возле калитки стоял мужчина. Я переспросила, кто он. Мужчина сказал, что представляет нового провайдера и предлагает услуги. У него были листки А4 и там было что-то написано от руки. Я переспросила, почему от руки, чего договор не печатный и уже хотела закрывать калитку. В этот момент он меня ударил. Я упала и он начал меня бить. Я закричала - выбежал мой сын и сосед. У нападающего был баллончик - Терен-4", - рассказала женщина.
13 апреля 2016 года парламент досрочно прекратил полномочия Коцюбинского поселкового совета. 14 мая полиция провела обыск в помещении сельсовета. Депутаты и люди спортивной внешности пытались помешать полиции, а затем напали на Червакову и представителей общественного сектора Приирпенья.
4 июля сообщалось, что Верховный суд отменил постановление Рады о роспуске Коцюбинского поселкового совета и о досрочных выборах.
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