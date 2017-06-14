Под Киевом жестоко избили главу теризбиркома Коцюбинского: фото

Задержанный на месте преступления злоумышленник признался, что за избиение ему заплатили

В поселке Коцюбинское под Киевом сегодня утром, 14 июня, неизвестные избили главу территориального избирательного комитета Людмилу Демченко. Об этом сообщила первый замглавы Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Верховной Рады Ольга Червакова в Facebook.

"Это произошло сегодня в 07:30 во дворе ее дома, когда женщина шла на работу", - отмечает она.

Одного из нападавших задержали прохожие.

"Он уже признался, что это избиение ему заказала мужчина по имени Сергей, он дал 1000 гривень и приказал зайти именно в этот двор и побить именно эту женщину", - уточнила нардеп.

Людмила Демченко:

Задержанный нападающий:

Фото: facebook.com/chervakova

Сайт Громада Приирпенья сообщает, что на Демченко напали во дворе собственного дома.



"Я вышла во двор утром и возле калитки стоял мужчина. Я переспросила, кто он. Мужчина сказал, что представляет нового провайдера и предлагает услуги. У него были листки А4 и там было что-то написано от руки. Я переспросила, почему от руки, чего договор не печатный и уже хотела закрывать калитку. В этот момент он меня ударил. Я упала и он начал меня бить. Я закричала - выбежал мой сын и сосед. У нападающего был баллончик - Терен-4", - рассказала женщина.

13 апреля 2016 года парламент досрочно прекратил полномочия Коцюбинского поселкового совета. 14 мая полиция провела обыск в помещении сельсовета. Депутаты и люди спортивной внешности пытались помешать полиции, а затем напали на Червакову и представителей общественного сектора Приирпенья.

4 июля сообщалось, что Верховный суд отменил постановление Рады о роспуске Коцюбинского поселкового совета и о досрочных выборах.

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