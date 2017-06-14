Япония прорабатывает процесс отмены виз для украинцев - нардеп

Есть вероятность, что на Олимпийские игры 2020 года в Токио граждане Украины смогут отправиться без обязательных виз, отметил Леонид Емец

Кабинет министров Японии начал прорабатывать возможность визовой либерализации с Украиной, а парламенты "обещают способствовать". Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат от Народного фронта Леонид Емец.

"Могу сообщить радостную новость: процесс пошел. Кабмин Японии приступил к работе над вопросом отмены виз для украинцев. А парламенты обещали всячески способствовать", - отметил он.

По словам Емца, процесс запущен по результатам дипломатической встречи межпарламентской группы Украина-Япония. В переговорах принимали участие глава МИД Японии, глава комитетов по иностранным делам и депутаты парламентов стран.

Нардеп не указывает сроков, но пишет, что якобы есть шанс получить безвизовый режим с Японией к Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что за трое последних суток в ЕС без виз отправились уже почти 4,5 тыс украинцев.

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