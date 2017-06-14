В Донецке можно смотреть украинское общественное ТВ - Нацсовет
В Авдеевке и в некоторых районах временно оккупированного Донецка стала доступна трансляция телеканалов общественного телевидения UA:Перший и ДоТеБе. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
С целью обеспечения трансляции украинских телеканалов в Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телепередатчики сети UA:Перший и ДоТеБе были перенесены из пгт Очеретино Донецкой области в Авдеевку. Вечером 8 июня передатчики начали работу на новом объекте.
"Сигнал телеканалов из Авдеевки достигает также северных районов Донецка", - утверждают в Нацсовете.
3 июня 2017 года глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что первый канал Украинского радио начал вещание на временно оккупированные территории Донбасса.
Смотрите также: Что показывают по телевизору в оккупированной Горловке: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:28
-
12:23
-
11:44
-
11:33
-
10:43
Новости партнеров
- 52754
- 20352
- 10841
- 8958
- 8609