В Донецке можно смотреть украинское общественное ТВ - Нацсовет

Благодаря переносу передатчиков в Авдеевку телеканалы UA:Перший и ДоТеБе стали доступны в северных районах Донецка, утверждают в регуляторе

В Авдеевке и в некоторых районах временно оккупированного Донецка стала доступна трансляция телеканалов общественного телевидения UA:Перший и ДоТеБе. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.



С целью обеспечения трансляции украинских телеканалов в Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телепередатчики сети UA:Перший и ДоТеБе были перенесены из пгт Очеретино Донецкой области в Авдеевку. Вечером 8 июня передатчики начали работу на новом объекте.



"Сигнал телеканалов из Авдеевки достигает также северных районов Донецка", - утверждают в Нацсовете.

3 июня 2017 года глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что первый канал Украинского радио начал вещание на временно оккупированные территории Донбасса.

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