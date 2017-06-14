В НАБУ на должности детективов отобраны 2% подавших документы

Теперь кандидатов ждет финальная спецпроверка и полиграф: только после этого их зачислят в штат бюро

На должности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины из почти 2,5 тысяч кандидатов на конкурсе избраны 55 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ об итогах третьей волны конкурсного отбора на эти должности, которая завершилась 2 июня.

"Впереди победителей ждет специальная проверка и полиграф. Только после этого распоряжением директора НАБУ их смогут назначить на должности", - уточнили в бюро.

По данным ведомства, большая часть из отобранных детективов после назначения будет работать в территориальных управлениях - во Львове, Одессе и Харькове.

Третья волна отбора детективов стартовала в июле 2016 года. Документы для участия в конкурсе подали 2494 человека (44 человека на место). К тестированию на знание законодательства допущено 2159 кандидатов, в тестировании общих способностей (второй этап) приняли участие 920 человек, а к психологическому тесту и к собеседованиям с комиссией были допущены 454 претендента. Среди них и определили 55 победителей.

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24 августа 2015 года были назначены первые 70 детективов из 2700 кандидатов, в марте 2016-го во второй волне конкурса выбрали еще 65 детективов.

Как уточнили в НАБУ, сейчас в Главном подразделении детективов бюро работают 164 человека, из них 43 - старшие детективы.

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