Секретные э-декларации прокуроров: на Матиоса и НАПК подали в суд

Анонимный истец просит суд обязать должностных лиц военной прокуратуры обнародовать свои электронные декларации

Окружной административный суд города Киева открыл производство против главного военного прокурора Анатолия Матиоса и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец, имя которого не сообщается, просит признать незаконным и отменить постановление Матиоса о закрытии данных электронных деклараций чиновников подотчетной ему структуры ГПУ.

Также в иске суд просят признать противоправным и отменить решение НАПК о выполнении постановления о применении мер спецбезопасности и обязать ведомство включить э-декларации чиновников военной прокуратуры в Единый госреестр деклараций.

Судебное заседание по иску состоится 19 июля 2017 года.

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14 апреля 2017 года СМИ сообщили, что из реестра электронных деклараций после возобновления его работы исчезли более 200 деклараций сотрудников Генеральной и военных прокуратур.

В конце апреля 2017 года Общественный люстрационный комитет заявил, что постановление Матиоса об изъятии деклараций ряда его подчиненных было рассмотрено НАПК "в закрытом режиме", что свидетельствует о "засекреченности документа". При этом решение агентства об изъятии деклараций до сих пор не опубликовано. В НАПК объяснили, что декларации были изъяты из реестра на основании решения Матиоса о "мерах безопасности этих работников и их родственников".

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