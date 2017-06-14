Гройсман - Садовому о вывозе мусора: Возьмите и сделайте

Премьер напомнил, что мэр Львова находится на посту более 10 лет и имеет все необходимые финансовые и админинструменты для преодоления сложностей

Правительство Украины готово оказать помощь Львову, где проблема утилизации мусора привела к объявлению зоны чрезвычайной экологической ситуации, но власти города должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя перспективу вмешательства центральной власти в решение "мусорной" ситуации во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства напомнил, что мэр Львова - Андрей Садовый, находится на своем посту более 10 лет и имеет все необходимые финансовые и административные инструменты для преодоления сложностей.

"Я тоже был мэром с 2006 по 2014 год. У меня тоже была такая проблема, и я сам вел переговоры с жителями сел и смежных городков, у нас также была блокада свалки, но мы по-хозяйски подошли и сделали один из лучших перерабатывающих комплексов - без копейки из госбюджета и ни одного звонка. Проблемы были сняты", - подчеркнул Гройсман.

Он обратил внимание, что за время пребывания мэром Львова Андрей Садовый мог построить уже не один комплекс - ведь город имеет достаточный бюджет развития, и бездействие городского головы - "это свидетельство или несостоятельности решить проблему, или нежелания ее решать".

"Деньги есть, проектную документацию (для построения свалки и перерабатывающего комплекса) согласовали, что еще должны сделать, чтобы стало легче?", - спросил Гройсман.

Он призвал прекратить все спекуляции на тему мусора. "Не надо искать крайних. Возьмите и сделайте", - заявил премьер.

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