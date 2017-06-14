Порошенко встретится с Трампом в Белом доме в ближайшие дни - СМИ

Ожидается, что вскоре Банковая официально объявит о запланированной поездке главы государства в Вашингтон

На следующей неделе президент Петр Порошенко проведет полноценные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. О достижении такой договоренности сообщает со ссылкой на свои источники в Администрации главы государства и внешнеполитическом ведомстве Европравда.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников.

В ближайшее время Банковая официально объявит об этом визите, пишет издание.

"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил один из источников.

Еще один чиновник уточнил, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Об объявлении визита сообщила редактор Голоса Америки Мирослава Гонгадзе. "Я добросовестно жду официального сообщения, но вот вам, государственным служащим болтать еще никто не запрещал", - написала она, разместив ссылку на сообщение Европравды.

Встреча президентов США и РФ состоится в начале июля на саммите G20 в Германии.

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