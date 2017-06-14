Судилище над Семеной в Крыму перенесли из-за неявки переводчика

По словам журналиста, его защита в дальнейшем попытается перевести судилище "из политического в правовое русло"

В Крыму российские оккупанты перенесли сегодняшнее судилище над журналистом Николаем Семеной на 21 июня из-за неявки переводчика с украинского на русский язык со "стороны обвинения". Об этом сообщают Крым.Реалии.



Ожидается, что на очередном так называемом заседании защита Семены начнет представлять свои доказательства. Сам журналист выразил надежду, что на этом этапе удастся перевести судилище "из политического в правовое русло".



"Пока что обвинение удерживает процесс в политическом русле. Каждое "обвинение" и каждое "доказательство", которое они выставляют, имеет определенный политический оттенок. Поэтому наша задача при переходе на новую стадию "суда" состоит в том, чтобы перевести эту дискуссию в правовое русло. И чтобы аргументация шла исключительно на основе закона, а не политических соображений", - отметил Семена.



По его словам, защита будет аргументировать свою позицию содержанием статьи, которую журналисту вменяют оккупанты.



"Будем аргументировать именно тем, что это было мнение, которое, согласно 29-й статье Конституции РФ, имеет право высказать любой человек, и тем, что это шла мировая дискуссия по поводу статуса Крыма", - добавил Семена.

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20 января 2017 года оккупанты предъявили Семене надуманное обвинение в "сепаратизме". По версии так называемого следствия, журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".

МИД призвал мировое сообщество повлиять на РФ с целью прекращения преследования Семены.

Видео: Крым.Реалии



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