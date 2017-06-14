В Днепре открыли производство против депутата горсовета от БПП

Депутату Дмитрию Хозину инкриминируют нецензурные высказывания во время исполнения государственного гимна на сессии городского совета 12 апреля

В Днепре открыли производство против депутата городского совета от фракции Блок Петра Порошенко Дмитрия Хозина из-за хулиганских действиях на сессии. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию Днепра.

Агентство сообщает, что по данным полиции, депутату вменяют административное правонарушение по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, наказание по которой предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев или административный арест на срок до 15 суток.

Депутату инкриминируют нецензурные высказывания во время исполнения государственного гимна на сессии городского совета 12 апреля.

Подтверждением этому якобы есть видеозапись с сессии, отметили в полиции.

Сам Дмитрий Хозин сообщил вчера в Facebook, что от сотрудников Шевченковского райотдела полиции города ему стало известно об открытии против него уголовного производства по статье хулиганство. Хозин отметил, что не знает, какие именно его действия правоохранители могут рассматривать как хулиганские.

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