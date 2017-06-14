Порошенко: Если отменить АТО, Украина останется беззащитной

Президент подчеркнул важность обеспечения украинских военных всеми возможностями противодействия российской агрессии

Если отменить антитеррористическую операцию и лишить военных права действовать адекватно в условиях агрессии, Украина останется беззащитной. Об этом заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения, передает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул важность обеспечения украинских военных всеми возможностями противодействия российской агрессии.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется" О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - уточнил Порошенко.

Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях.

При этом Петр Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат. Для украинцев открыты двери Евросоюза, как признание эффективности проведения украинских реформ по всем направлениям, добавил он.

Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.

13 июня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения".

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