НАПК отдельным решением подтвердило, что были проблемы с Реестром

Руководитель НАПК Наталья Корчак назвала конкретные даты перебоев в доступе к системе декларирования и в работе Реестра

Перебои в доступе к системе декларирования и в работе Единого госреестра деклараций имели место 2, 12, 15, 16, 19, 24, 26, 27 и 28 марта этого года. Об этом сообщила в Facebook руководитель Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак со ссылкой на данные госпредприятия Украинские специальные системы, которое администрирует Реестр э-деклараций.

"Чтобы не возникало недоразумений при проверке деклараций на своевременность представления или при решении вопросов по составлению протоколов об административных правонарушениях (часть 1,2 ст. 172-6 КУоАП), время перебоев (период) определено соответствующим решением НАПК", - отметила Корчак.





9 марта 2017 года на заседании Кабинета министров премьер Владимир Гройсман и члены правительства раскритиковали руководителя НАПК и сотрудников агентства за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению Гройсмана, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК, которым глава правительства посоветовал уйти в отставку.

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В тот же день госпредприятие Украинские специальные системы, администрирующее реестр деклараций, обязалось обеспечить надлежащее его функционирование.



31 марта Корчак заявила, что реестр работает в нормальном режиме.

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