Климкин подтвердил, что Порошенко встретится в Трампом

Конкретную дату встречи сообщит одновременно американская сторона и администрация президента Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил - встреча президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоится, передает УНИАН.



Дату синхронно сообщат администрация президента Украины и американская сторона.



"Нужно подержать интригу. Я же не могу у своего друга Святослава Цеголко забрать работу. Он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями", - сказал Климкин.



Министр отметил, что сейчас идет работа над формированием повестки дня и содержательной частью встречи.

"Главные вопросы - это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с Большой семеркой, чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить минские договоренности, каким образом мы будем держать наш фронт относительно оккупированного Крыма. И что мы можем сделать для того, чтобы в конце концов, международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму", - пояснил Климкин.

Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Порошенко проведет полноценные переговоры с Трампом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.











