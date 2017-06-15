Издание Daily Mail исправило публикацию с "российским" Крымом

На сайте исправили материал, в котором говорилось, что Севастополь находится в России, после обращения посольства

Британское издание Daily Mail изменило публикацию, в которой Севастополь назвали российским городом, после обращения посольства Украины в Великобритании к редакции. Об этом сообщает Крым.Реалии.



В посольстве отметили, что в редакции на официальный комментарий "отреагировали скупо, отметив, что информацию приняли к сведению".



В материале, который появился на сайте 12 июня, говорится о бомбе времен Второй мировой войны, которую подорвали в Севастополе. При этом уточняется, что Севастополь находится "на Крымском полуострове на юго-западе России".



Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент признал Госдуму РФ нелегитимной.

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