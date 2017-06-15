Нет доверия: в Раде обосновали открытость деклараций прокуроров

Нардеп Виктор Чумак считает, что закрытие доступа к декларациям сотрудников прокуратуры "вступает в прямое противоречие с общественными интересами"

Народный депутат Виктор Чумак считает неправильным закрывать доступ к электронным декларациям сотрудников органов прокуратуры, поскольку последняя "не пользуется общественным доверием". Об этом он заявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, передает корреспондент LIGA.net.



"У структур прокуратуры очень низкий уровень общественного доверия: согласно опросам, более 80% не доверяют прокуратуре. И в таких обстоятельствах выведение (из публичного доступа) деклараций сотрудников прокуратуры вступает в прямое противоречие с общественными интересами", - сказал Чумак.



Депутат также напомнил, что система э-декларирования создавалась для предотвращения незаконного обогащения и общественного контроля за конфликтом интересов, а предложенные изменения в законодательство, очевидно, ослабляют возможности такого контроля.



Также Чумак считает, что оснований для закрытия публичного доступа к декларациям отдельных категорий госслужащих нет, так как в публичной части деклараций вся личная информация и так скрывается, поскольку считается конфиденциальной.

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Первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова отметила, что предлагаемое закрытие доступа к декларациям не поможет решить проблему, так как в имущественных реестрах Минюста можно найти гораздо больше данных госслужащих, чем в публичной части реестра э-деклараций. По ее словам, например, можно узнать адрес регистрации недвижимости, который с большой долей вероятности может быть и адресом проживания чиновника.

Севостьянова подчеркнула, что в таком случае необходимо закрывать и все работающие реестры Минюста, а это сегодня "практически исключено".



Ранее сегодня, 15 июня, на этом же заседании главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что необходимость закрытия для публичного доступа э-деклараций военных прокуроров и сотрудников ряда других госорганов продиктована тем, что против них на временно оккупированных территориях "открыты дела" и есть опасность давления со стороны боевиков.



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