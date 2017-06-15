ЕС упрекнул Раду в торможении обновления состава ЦИК

Хюг Мингарелли отметил, что Украине как можно быстрее нужен новый закон о выборах и нужна новая Центральная избирательная комиссия

Посол Европейского Союза Хюг Мингарелли заявил, что не понимает промедления с назначением новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом он сказал на седьмом Национальном экспертном форуме от института Горшенина, передает УНИАН.

"Стабильность политической системы зависит от доверия, которое есть у граждан в избранных политиков и государственного аппарата. В этом аспекте очень много можно сделать очень быстро. Нужно прогрессивно способствовать обновлению политического класса. Но чтобы это произошло, нужен новый закон о выборах и нужна новая Центральная избирательная комиссия. По непонятным мне причинам эти реформы полностью остановлены. Когда мы получим новый закон о выборах, когда мы получим назначение новых членов ЦИК?" - заявил он.

По мнению Мингарелли, неэффективная работа Рады тормозит процесс проведения украинских реформ.

Он отметил, что в парламенте Украины много людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ.

Мингарелли добавил, что ЕС регулярно предоставляет свои рекомендации по повышению эффективности работы Рады.

14 июня Европейский союз призвал Украину назначить новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам ежегодного диалога Евросоюза и Украины по правам человека.

"ЕС подчеркнул важность гармонизации избирательного законодательства и назначения членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых завершился", - говорится в сообщении.

1 июня 2014 года истек семилетний срок полномочий у 12 членов ЦИК (остаются полномочными Екатерина Березюк, Олег Диденко и Александр Осадчук). Но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 года президент Петр Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИК и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не рассмотрели в парламенте. В коалиции объясняют, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

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