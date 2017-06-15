Замглавы НАПК Радецкий должен уволиться - нардеп Соболев
Народный депутат Егор Соболев заявил, что заместитель главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий должен уйти со своей должности, поскольку провалил проверку э-деклараций, за которую нес ответственность, передает Укринформ.
"Ни одна декларация ни одного топ-чиновника по-настоящему до сих пор не проверена", - сказал нардеп.
По его словам, сейчас нужно выбрать новых членов НАПК, потому что "большинство беспринципных оттуда уже ушли, или, я надеюсь, уйдут".
Сам Радецкий при общении с журналистами отметил, что документы о проверке э-деклараций находятся в его кабинете, в котором сейчас проходят обыски, и качество проверок уже можно поставить под вопрос, поскольку они могут оттуда исчезнуть.
Он называет это вмешательством в деятельность независимого учреждения и в пример ставит зарегистрированный в Раде 11 апреля законопроект №6335 о перезапуске НАПК, после утверждения которого будет невозможно вернуться к существующим результатам и пояснениям по проверкам э-деклараций, поскольку. они будут аннулированы.
Ранее сообщалось, что обыски у Радецкого проходят якобы из-за подачи "поддельных документов" в Киевскую адвокатуру для разрешения на адвокатскую практику.
Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что открытые данные электронных деклараций украинских чиновников может использовать иностранная разведка.
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