Замглавы НАПК Радецкий должен уволиться - нардеп Соболев

Сегодня в кабинете замглавы НАПК проходят обыски, которые Радецкий связывает с вмешательством в независимую деятельность НАПК

Народный депутат Егор Соболев заявил, что заместитель главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий должен уйти со своей должности, поскольку провалил проверку э-деклараций, за которую нес ответственность, передает Укринформ.

"Ни одна декларация ни одного топ-чиновника по-настоящему до сих пор не проверена", - сказал нардеп.

По его словам, сейчас нужно выбрать новых членов НАПК, потому что "большинство беспринципных оттуда уже ушли, или, я надеюсь, уйдут".

Сам Радецкий при общении с журналистами отметил, что документы о проверке э-деклараций находятся в его кабинете, в котором сейчас проходят обыски, и качество проверок уже можно поставить под вопрос, поскольку они могут оттуда исчезнуть.

Он называет это вмешательством в деятельность независимого учреждения и в пример ставит зарегистрированный в Раде 11 апреля законопроект №6335 о перезапуске НАПК, после утверждения которого будет невозможно вернуться к существующим результатам и пояснениям по проверкам э-деклараций, поскольку. они будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что обыски у Радецкого проходят якобы из-за подачи "поддельных документов" в Киевскую адвокатуру для разрешения на адвокатскую практику.

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что открытые данные электронных деклараций украинских чиновников может использовать иностранная разведка.

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