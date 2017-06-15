Нидерланды передали в Брюссель грамоту об ассоциации Украина-ЕС

Порошенко отметил, что следующим этапом является ратификация Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и формальное решение Совета ЕС

Нидерланды передали грамоту о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Брюссель. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"На шаг ближе к ассоциации: Нидерланды полностью завершили ратификацию соглашения. Ратификационная грамота передана в Брюссель", - отметил глава государства.

Он добавил, что следующим этапом является ратификация Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и формальное решение Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что 13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.

Читайте также: Украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге самых влиятельных

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.