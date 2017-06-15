Нидерланды передали в Брюссель грамоту об ассоциации Украина-ЕС
Нидерланды передали грамоту о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Брюссель. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.
"На шаг ближе к ассоциации: Нидерланды полностью завершили ратификацию соглашения. Ратификационная грамота передана в Брюссель", - отметил глава государства.
Он добавил, что следующим этапом является ратификация Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и формальное решение Совета ЕС.
Ранее сообщалось, что 13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.
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