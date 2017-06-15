Совет Евросоюза одобрит соглашение с Украиной до 12 июля - СМИ

Совет одобрит соглашение об ассоциации перед саммитом Украина-ЕС

Совет Европейского Союза одобрит соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом до 12 июля 2017 года. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

"Нидерланды опубликовали закон о ратификации СА Украины с Евросоюзом, и вступит в силу на протяжении двух дней после публикации. Теперь совет одобрит его перед саммитом ЕС-Украина 12 июля", - заявил Йозвяк.

Ранее сегодня сообщалось, что Нидерланды передали грамоту о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Брюссель.

По словам президента Петра Порошенко, следующим этапом является ратификация Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и формальное решение Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что 13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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